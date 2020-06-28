Боатенг о расизме: «Мы видим, как все плохо сейчас. Но борьба не прекратится через месяц»

Защитник «Баварии» высказался о проблеме расизма в современном мире.

«Я думаю о расизме, и знаете... Никогда не удастся сделать достаточно, поскольку мы видим, как все плохо прямо сейчас.

Мы не можем сказать: «О, в этой стране или в этой ситуации мы делаем достаточно».

Я не считаю, что мы делаем достаточно, потому что, если бы это было так, то мы бы не оказались в такой ситуации, нам не приходилось бы об этом говорить.

У меня четкая позиция по этому вопросу, и каждый должен знать, что борьба не прекратится через месяц», – сказал Боатенг.

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