Сарри – игрокам «Юве»: «Раз уж вы выиграли титул со мной, а я ни разу ничего не выигрывал, значит, вы действительно хороши»

Главный тренер высказался после завоевания скудетто.

По его словам, в какой-то момент сезона у него состоялся серьезный разговор с игроками, и им удалось понять друг друга.

– Думаю, что-то подобное случается в раздевалке любой команды, верно? Мы все стараемся прибавить и найти способ, чтобы все были довольны – в этом и состоит совместная работа. Чем откровеннее мы обсуждаем проблемы, тем легче их решать.

– Что вы сказали игрокам во время послематчевого празднования?

– Я сказал им, что раз уж вы выиграли [титул] со мной, а я ни разу ничего не выигрывал (в прошлом сезоне Сарри выиграл с «Челси» Лигу Европы – прим. Sports.ru), значит, вы действительно хороши (смеется).

Когда в первый день я зашел в раздевалку, я знал, что в команде есть топ-игроки. Спустя какое-то время я уже понимал, что здесь отличные парни, на которых можно положиться, – сказал Сарри.

«Юве» – чемпион, который не нравится собственным болельщикам. Но Сарри нельзя увольнять