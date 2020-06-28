«МЮ» в случае ухода Погба попытается купить Грилиша и Санчо

Летние трансферные планы «Манчестер Юнайтед» зависят от того, останется полузащитник Поль Погба в команде или нет.

По данным Daily Mail, в случае ухода француза манкунианцы попытаются приобрести атакующего хавбека «Астон Виллы» Джека Грилиша.

Также часть вырученных от продажи Погба средств «МЮ» намерен задействовать в трансфере полузащитника Джейдона Санчо, за которого дортмундская «Боруссия» требует 115 млн фунтов.

Контракт Погба с «красными дьяволами» рассчитан до июня 2021 года. На игрока претендуют «Реал» и «Ювентус».

Сульшер о Погба: «Он великолепен с момента рестарта. Когда Поль играет так, то нельзя не включить его в состав»