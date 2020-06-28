Андреас Перейра: «Ван Дейк высокомерный и скучный. Милнер мне не нравится»

Полузащитник ответил на вопрос о том, кого он считает самым высокомерным футболистом из тех, против кого он играл.

«Этот парень, Милнер, мне не нравится. Он мне не нравится.

Честно говоря, я очень не люблю этого защитника, ван Дейка. Он действительно высокомерен. Я уважаю его, он хороший игрок.

У меня с ним были конфликты на поле. Он скучный», – сказал Перейра в интервью Desimpedidos.

Джеймс Милнер: «Впервые я хотел видеть на кубке красные ленты. Раньше они принадлежали «МЮ». Гребаные придурки»