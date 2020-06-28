Эвра о «Ливерпуле»: «Спустя 30 лет пришло их время для победы в АПЛ. Рад, что они не отпразднуют с фанатами»

Бывший защитник пошутил по поводу чемпионства в беседе с ведущим Sky Sports Дэвидом Джонсом.

«Патрис рад, что там [на вручении кубка «Ливерпулю»] не будет фанатов, которые смогут это увидеть. Но это не значит, что этого не произойдет. Они все равно получат трофей», – сказал Джонс.

«О, я знаю. Но спустя 30 лет ожидания пришло и их время выиграть чемпионат. Но да, я рад, что они не смогут отпраздновать с болельщиками», – ответил Эвра.

Джеймс Милнер: «Впервые я хотел видеть на кубке красные ленты. Раньше они принадлежали «МЮ». Гребаные придурки»

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