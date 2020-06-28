Аркадий Запорожану, агент тренера Мирчи Луческу, высказался об уходе румынского специалиста из киевского «Динамо».
После новости об уходе тренера в прессу попали слова Луческу: «Работать в такой враждебной атмосфере невозможно».
«Нет. Это была личная переписка между ним и Игорем Михайловичем Суркисом. Этот разговор был еще в субботу. Будем выяснять, как это попало в прессу.
Если кто‑то захочет увидеть, то я все могу показать. У нас завтра в 9:30 самолет на Киев. Луческу – главный тренер «Динамо».
Этим письмом он хотел показать, что он не держится за кресло тренера. Он хотел показать, что не ради денег пришел. Если его приход может помешать «Динамо», то он спокойно уйдет. Имидж клуба намного дороже», – сказал агент.
«Работать в такой враждебной атмосфере невозможно». Луческу об уходе из киевского «Динамо»
Луческу 12 лет работал в «Шахтере», наезжал на Суркисов, судей и Лобановского – а теперь стал тренером киевского «Динамо»