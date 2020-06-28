Аркадий Запорожану, агент тренера , высказался об уходе румынского специалиста из киевского «Динамо».

После новости об уходе тренера в прессу попали слова Луческу: «Работать в такой враждебной атмосфере невозможно».

«Нет. Это была личная переписка между ним и Игорем Михайловичем Суркисом. Этот разговор был еще в субботу. Будем выяснять, как это попало в прессу.

Если кто‑то захочет увидеть, то я все могу показать. У нас завтра в 9:30 самолет на Киев. Луческу – главный тренер «Динамо».



Этим письмом он хотел показать, что он не держится за кресло тренера. Он хотел показать, что не ради денег пришел. Если его приход может помешать , то он спокойно уйдет. Имидж клуба намного дороже», – сказал агент.

«Работать в такой враждебной атмосфере невозможно». Луческу об уходе из киевского «Динамо»

Луческу 12 лет работал в «Шахтере», наезжал на Суркисов, судей и Лобановского – а теперь стал тренером киевского «Динамо»