«Барса» не получала предложений по Коутиньо, но верит, что продаст его за 80 млн евро

Будущее полузащитника «Барселоны» , выступающего за «Баварию» на правах аренды, остается неопределенным.

Как пишет Marca, не получала предложений по 28-летнему бразильцу. При этом каталонский клуб хочет продать Коутиньо как минимум за 80 миллионов евро.

Отмечается, что руководители каталонского клуба получили множество звонков по поводу будущего Коутиньо, однако интерес ни одного из клубов не перешел в более конкретные действия.

При этом «Барселона» не теряет надежду, что сможет найти клуб для Коутиньо. В клубе верят, что бразилец ярко проявит себя в оставшихся матчах за «Баварию» в Лиге чемпионов, что приведет к всплеску интереса к Коутиньо.

Ранее сообщалось, что «Арсенал» хочет приобрести Коутиньо, однако не готов выполнить его требования по зарплате.

Коутиньо перешел в «Барселону» из «Ливерпуля» за 120+40 млн евро. О трансфере было объявлено зимой 2018 года.

Коутиньо провел за «Баварию» 23 матча в сезоне Бундеслиги, забил 8 голов и отдал 6 ассистов.