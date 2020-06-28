«Динамо» объявило об уходе Жоаозиньо, Панченко, Юсупова, Нойштедтера и еще 3 игроков

«Динамо» объявило об уходе семи футболистов, сроки контрактов которых истекают 31 июля и не будут продлены.
Как сообщает пресс-служба клуба, команду покинули Роман Нойштедтер, Артур Юсупов, Оскар Хильемарк, Кирилл Панченко, Владимир Рыков, Жоаозиньо и Антон Соснин.
«Мы благодарим каждого из игроков за самоотдачу, честное и ответственное отношение к делу, которые они всегда демонстрировали в период выступлений за наш клуб.
Желаем футболистам дальнейших успехов в карьере, отсутствия травм и новых достижений», – сказано в сообщении клуба.