«Динамо» объявило об уходе Жоаозиньо, Панченко, Юсупова, Нойштедтера и еще 3 игроков

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«Динамо» объявило об уходе семи футболистов, сроки контрактов которых истекают 31 июля и не будут продлены.

Как сообщает пресс-служба клуба, команду покинули Роман Нойштедтер, Артур Юсупов, Оскар Хильемарк, Кирилл Панченко, Владимир Рыков, Жоаозиньо и Антон Соснин.

«Мы благодарим каждого из игроков за самоотдачу, честное и ответственное отношение к делу, которые они всегда демонстрировали в период выступлений за наш клуб.

Желаем футболистам дальнейших успехов в карьере, отсутствия травм и новых достижений», – сказано в сообщении клуба.

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