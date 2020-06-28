Талалаев подписал с «Ахматом» контракт на 3 года («Чемпионат»)

в скором времени официально станет главным тренером «Ахмата».

Специалист подписал с грозненским клубом 3-летний контракт, сообщает журналист «Чемпионата» Андрей Панков.

Изначально стороны обсуждали соглашение на 2 года, но тренеру предложили договор на 3 сезона.

Ранее Талалаев ушел из . Команда вылетела в Олимп-ФНЛ по итогам чемпионата. Тренер проработал в клубе меньше месяца. В этом сезоне он также возглавлял «Химки».

«Ахмат» по итогам сезона занял 13-е место.

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