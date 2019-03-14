Фабио Капелло: «Месси – гений, лучший футболист в истории»

Бывший главный тренер «Реала» и «Милана» поделился мнением о ситуации в «Барселоне», а также высказался о форварде .

– Что скажете о «Барселоне»?

– Очень странная ситуация. Не могу понять, как они так рухнули. Уход Эрнесто Вальверде стал сюрпризом. Затем пришел Сетьен с очень конкретной философией, и команда развалилась.

У них есть хорошие игроки, но многие из них уже в возрасте. У них непростое краткосрочное и среднесрочное будущее.

– Но Месси – по-прежнему Месси.

– Он гений. Лучший в истории, на мой взгляд. Посмотрим, что будет, когда он уйдет. Кстати, я хотел его подписать в «Ювентус», когда ему было 17 лет, – сказал Капелло.