Жозеп Бартомеу: «Барселона» – фаворит этой ЛЧ. Мы фавориты любого турнира»

Президент «Барселоны» считает, что у каталонского клуба есть шансы выиграть Лигу чемпионов.

– Две недели осталось до ги чемпионов. «Барса» фаворит?

– Да, «Барса» всегда фаворит любого турнира, в котором играет, и этой Лиги чемпионов тоже. Особенно с учетом духа победы и рвения наших игроков.

Очень подходящий момент для возвращения, чтобы еще раз показать талант, амбиции и то, что команда умеет, а именно – хорошо играть в футбол, – сказал Бартомеу.

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов сыграет с «Наполи». Первая игра в Италии завершилась со счетом 1:1. Каталонский клуб не выигрывал Лигу чемпионов с 2015 года.