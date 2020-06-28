Жозеп Бартомеу: «Барселона» – фаворит этой ЛЧ. Мы фавориты любого турнира»

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Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу считает, что у каталонского клуба есть шансы выиграть Лигу чемпионов.

– Две недели осталось до Лиги чемпионов. «Барса» фаворит?

– Да, «Барса» всегда фаворит любого турнира, в котором играет, и этой Лиги чемпионов тоже. Особенно с учетом духа победы и рвения наших игроков.

Очень подходящий момент для возвращения, чтобы еще раз показать талант, амбиции и то, что команда умеет, а именно – хорошо играть в футбол, – сказал Бартомеу.

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Барселона» сыграет с «Наполи». Первая игра в Италии завершилась со счетом 1:1. Каталонский клуб не выигрывал Лигу чемпионов с 2015 года.

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