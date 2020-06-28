Влашич признан лучшим игроком РПЛ в июле

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич стал лучшим игроком в июле.

При этом, как сообщает пресс-служба лиги, мнения разделились: болельщики и эксперты «Матч Премьер» выбрали Влашича, а эксперты РПЛ проголосовали за нападающего «Зенита» Сердара Азмуна.

Влашич в пяти июльских матчах за ЦСКА забил три мяча и сделал одну голевую передачу.

Также на награду претендовали Федор Чалов (ЦСКА), Маркус Берг («Краснодар») и Евгений Луценко («Арсенал» Тула).

Напомним, что лучшим игроком июня был признан полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук.