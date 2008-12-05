«Барселона» подписала контракт с Фати до 2022 года. Отступные – 170 млн евро

«Барселона» переподписала контракт с полузащитником Анссумане Фати.

Новое соглашение будет действовать до 30 июня 2022 года. Также в нем предусмотрена возможность продления еще на два года.

Сумма выкупа Фати повысится до 170 млн евро, а в дальнейшем она вырастет до 400 млн евро, когда Фати подпишет профессиональный контракт игрока основной команды.

17-летний Фати – воспитанник Ла Масии. Он находится в «Барселоне» с 10 лет.

Хавбек дебютировал за основу «Барсы» в текущем сезоне и провел за команду 9 матчей в Ла Лиге, забил два гола и отдал одну результативную передачу.

фото: официальный сайт «Барселоны»