«Барселона» подписала контракт с Фати до 2022 года. Отступные – 170 млн евро

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«Барселона» переподписала контракт с полузащитником Анссумане Фати.

Новое соглашение будет действовать до 30 июня 2022 года. Также в нем предусмотрена возможность продления еще на два года.

Сумма выкупа Фати повысится до 170 млн евро, а в дальнейшем она вырастет до 400 млн евро, когда Фати подпишет профессиональный контракт игрока основной команды. 

17-летний Фати – воспитанник Ла Масии. Он находится в «Барселоне» с 10 лет. 

Хавбек дебютировал за основу «Барсы» в текущем сезоне и провел за команду 9 матчей в Ла Лиге, забил два гола и отдал одну результативную передачу.

фото: официальный сайт «Барселоны» 

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