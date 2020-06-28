Трент отдал 13 голевых передач за сезон в АПЛ – это рекорд для защитников. Прошлый установил тоже он

обыграл (5:3) в матче 37-го тура .

На 55-й минуте один из голов мерсисайдцев забил форвард , воспользовавшийся голевой передачей защитника Трента Александера-Арнолда.

Для 21-летнего англичанина эта передача стала 13-й в нынешнем сезоне. Это позволило побить ему свой же рекорд АПЛ по числу ассистов у защитника (12), установленный им в сезоне-2018/19.

Подробнее со статистикой Трента можно ознакомиться здесь.

У Трента три гола со штрафных в АПЛ. Лишь Реднапп забил больше до 22-летия – четыре