Трент отдал 13 голевых передач за сезон в АПЛ – это рекорд для защитников. Прошлый установил тоже он

Теги Челси Ливерпуль премьер-лига Англия рекорды Роберто Фирмино Трент Александер-Арнолд Футбол

«Ливерпуль» обыграл «Челси» (5:3) в матче 37-го тура АПЛ.

На 55-й минуте один из голов мерсисайдцев забил форвард Роберто Фирмино, воспользовавшийся голевой передачей защитника Трента Александера-Арнолда.

Для 21-летнего англичанина эта передача стала 13-й в нынешнем сезоне. Это позволило побить ему свой же рекорд АПЛ по числу ассистов у защитника (12), установленный им в сезоне-2018/19.

Подробнее со статистикой Трента можно ознакомиться здесь.

У Трента три гола со штрафных в АПЛ. Лишь Реднапп забил больше до 22-летия – четыре

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья