Акинфеев обошел Семака по числу матчей в РПЛ – 457. Больше только у Игнашевича

Теги ЦСКА Игорь Акинфеев Сергей Игнашевич Сергей Семак премьер-лига Россия рекорды Тамбов Футбол

ЦСКА принимает «Тамбов» (0:0, первый тайм) в матче заключительного тура РПЛ.

Для вратаря армейцев Игоря Акинфеева эта игра стала 457-й в чемпионате России. По количеству матчей он обошел Сергея Семака, который выступал за ЦСКА, «Рубин» и «Зенит».

Больше Акинфеева в РПЛ сыграл только один футболист – бывший игрок ЦСКА Сергей Игнашевич (489 матчей), который также выступал за «Локомотив» и «Крылья Советов».

Подробнее со статистикой 34-летнего Акинфеева можно ознакомиться здесь.

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

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