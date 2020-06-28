Акинфеев обошел Семака по числу матчей в РПЛ – 457. Больше только у Игнашевича

ЦСКА принимает (0:0, первый тайм) в матче заключительного тура .

Для вратаря армейцев эта игра стала 457-й в чемпионате России. По количеству матчей он обошел , который выступал за ЦСКА, «Рубин» и «Зенит».

Больше Акинфеева в РПЛ сыграл только один футболист – бывший игрок ЦСКА Сергей Игнашевич (489 матчей), который также выступал за «Локомотив» и «Крылья Советов».

Подробнее со статистикой 34-летнего Акинфеева можно ознакомиться здесь.

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.