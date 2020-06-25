Расширить РПЛ до 18 команд предлагают «Оренбург» и «Крылья Советов». РФС сомневается («СЭ»)

В руководстве российского футбола рассматривается вариант расширения до 18 клубов, информирует .

В случае реализации этой задумки в ФНЛ в сезоне-2020/21 выступят также 18 клубов, а не 20.

Идею расширения в первую очередь продвигают и , покидающие лигу по итогам сезона.

В обоих клубах считают, что вылет станет следствием причин, связанных не со спортивным принципом, а с пандемией коронавируса.

Отмечается, что РФС сомневается в целесообразности этой меры, тем более это потребует согласования с высшими государственными инстанциями.

Решение будет принято 24 июля на заседании исполкома .