Расширить РПЛ до 18 команд предлагают «Оренбург» и «Крылья Советов». РФС сомневается («СЭ»)

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В руководстве российского футбола рассматривается вариант расширения РПЛ до 18 клубов, информирует «Спорт-Экспресс».

В случае реализации этой задумки в ФНЛ в сезоне-2020/21 выступят также 18 клубов, а не 20.

Идею расширения в первую очередь продвигают «Оренбург» и «Крылья Советов», покидающие лигу по итогам сезона.

В обоих клубах считают, что вылет станет следствием причин, связанных не со спортивным принципом, а с пандемией коронавируса.

Отмечается, что РФС сомневается в целесообразности этой меры, тем более это потребует согласования с высшими государственными инстанциями.

Решение будет принято 24 июля на заседании исполкома РФС.

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