Расширить РПЛ до 18 команд предлагают «Оренбург» и «Крылья Советов». РФС сомневается («СЭ»)

В руководстве российского футбола рассматривается вариант расширения РПЛ до 18 клубов, информирует «Спорт-Экспресс».
В случае реализации этой задумки в ФНЛ в сезоне-2020/21 выступят также 18 клубов, а не 20.
Идею расширения в первую очередь продвигают «Оренбург» и «Крылья Советов», покидающие лигу по итогам сезона.
В обоих клубах считают, что вылет станет следствием причин, связанных не со спортивным принципом, а с пандемией коронавируса.
Отмечается, что РФС сомневается в целесообразности этой меры, тем более это потребует согласования с высшими государственными инстанциями.
Решение будет принято 24 июля на заседании исполкома РФС.