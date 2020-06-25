Юрген Клопп: «Сегодня закончится 30-летнее ожидание. Это наш момент, и мы заслужили его»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался перед матчем с «Челси», после которого клуб получит чемпионский кубок.

«Я чувствую себя таким счастливым, будучи окруженным людьми, которые дают мне понять, каким прекрасным подарком является жизнь.

Времена, в которые мы живем, испытывают нас всех. Для некоторых это испытание несправедливо, и справляться с ним слишком тяжело. Я знаю, что мы живем в момент, когда для многих радость кажется горизонтом, до которого нельзя добраться. Но я надеюсь, что семья «Ливерпуля» почувствует тепло и комфорт после того, что мы пережили в этом сезоне все вместе.

Знайте, что сегодня, когда мы прекратим 30-летнее ожидание, мы все испытаем нечто особенное, и мы проживем этот момент вместе. Во всяком случае, это истинная красота нашей игры и нашего клуба.

Это наш момент. Мы заслужили его. Так что берегите это ощущение», – сказал Клопп.

Юрген Клопп: «Титул «Ливерпуля» – один из самых важных моментов в истории мирового футбола»