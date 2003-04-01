Бергкамп о сезоне-2003/04: «Ман Сити» и «Ливерпулю» сложно повторить успех «Арсенала»

Бывший форвард поделился воспоминаниями о сезоне-2003/04.

«Непобедимые». Это слово говорит само за себя. Именно такое было ощущение при выходе на поле. Мы знали, что собираемся победить. Вопрос состоял только в том, как победить и сколько забить.

Смотришь на эту раздевалку и думаешь: «Боже, что за команда». Мы были лучше наших соперников в каждом аспекте.

Все в команде были друзьями. Мы ходили на ужин вшестером или всемером или собирались в чьем-то доме со своими женами и подругами. Может быть, необходима команда друзей, чтобы добиться успеха.

Это было прекрасное время, которое вошло в историю. Такое достижение сложно побить. С тех пор было несколько потрясающих команд, как совсем недавние и , и им действительно трудно повторить наш успех.

Каждый год это вызывает во мне гордость. Это было огромное достижение», – заявил Бергкамп в интервью журналу FourFourTwo.

В том сезоне «Арсенал» стал чемпионом Премьер-лиги без единого поражения: 26 побед, 12 ничьих.