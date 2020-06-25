Сергей Семак: «Спасибо «Спартаку» за сумасшедшую самоотдачу. Настоящий кубковый матч с изобилием спорных решений и карточек»

Главный тренер прокомментировал победу над (2:1) в матче 1/2 финала Олимп Кубка России, передает корреспондент Sports.ru Александр Дорский.

– Хорошая игра. С нашей стороны хороший первый тайм, могли забить еще.

Спасибо «Спартаку» за сумасшедшую самоотдачу. Был настоящий кубковый матч с изобилием спорных решений и карточек. Доволен всеми ребятами.

– Чем был вызван переход на трех центральных защитников?

– Очень здорово сыграл Айртон, который активно подключался. То же самое с Ларссоном и Бакаевым, у нас были проблемы с фланговыми передачами.

Соболев грамотно открывался за спину одному из центральных защитников к крайнему, а крайние у нас не отличаются высоким ростом. Осорио – быстрый игрок к тому же, остроты от Айртона стало меньше.

– За что вам дали желтую карточку? Против «Химок» в финале будет проще, чем против «Урала»?

– Мне показалось, что Кузяев не фолил на , пытался докричаться до судьи. Он это воспринимал за вспыльчивость. После игры мы поговорили. Он сказал, что Кузяеву дали желтую за откидку мяча.

Дойти до финала непросто, любая команда там достойна финала. Если вспомнить матчи ЦСКА с «Химками», «Зенита» с «Сибирью» – было сложно. Главное – что мы в финале, – сказал Семак.

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