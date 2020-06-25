Лионель Месси: «7-й «Трофей Пичичи» был бы слаще с победой в Ла Лиге»

Форвард «Барселоны» Лионель Месси высказался о своих шансах на завоевание награды лучшему бомбардиру Ла Лиги в этом сезоне.
«Всегда говорю, что я не одержим индивидуальными наградами. Седьмой «трофей Пичичи» стал бы намного слаще, если бы мы выиграли Ла Лигу», – заявил Месси.
Аргентинец сделал дубль в матче 38-го тура Ла Лиги с «Алавесом» (5:0). Это 24-й и 25-й голы аргентинца в этом сезоне чемпионата Испании.
У ближайшего преследователя Месси, форварда «Реала» Карима Бензема, на счету 21 мяч. «Сливочные» сыграют сегодня в заключительном туре чемпионата Испании с «Леганесом».