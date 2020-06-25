РФС заменил ассистента ВАР в матче «Зенит» – «Спартак». Болотенков вместо Богданова, у которого не готов тест на коронавирус

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия РФС Александр Богданов 1984 Андрей Болотенков коронавирус Футбол

РФС заменил ассистента видеопомощника арбитра в матче 1/2 финала Олимп-Кубка России «Зенит»«Спартак».

Вместо Александра Богданова был назначен Андрей Болотенков. Это связано с тем, что у Богданова не готовы результаты теста на COVID-19.

Полный состав судейской бригады на матч выглядит следующим образом: судья – Сергей Иванов; ассистенты судьи – Валерий Данченко, Адлан Хатуев; резервный судья – Станислав Васильев; ВАР – Евгений Турбин; АВАР – Андрей Болотенков; инспектор – Эдуард Малый.

На Sports.ru можно будет посмотреть матч в прямом эфире. Также будет доступен текстовый онлайн. Начало – в 18:30 по московскому времени.

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