РФС заменил ассистента ВАР в матче «Зенит» – «Спартак». Болотенков вместо Богданова, у которого не готов тест на коронавирус

заменил ассистента видеопомощника арбитра в матче 1/2 финала Олимп-Кубка России – .

Вместо Александра Богданова был назначен Андрей Болотенков. Это связано с тем, что у Богданова не готовы результаты теста на .

Полный состав судейской бригады на матч выглядит следующим образом: судья – Сергей Иванов; ассистенты судьи – Валерий Данченко, Адлан Хатуев; резервный судья – Станислав Васильев; ВАР – Евгений Турбин; АВАР – Андрей Болотенков; инспектор – Эдуард Малый.

На Sports.ru можно будет посмотреть матч в прямом эфире. Также будет доступен текстовый онлайн. Начало – в 18:30 по московскому времени.