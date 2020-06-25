Байрамян о конфликте между Арменией и Азербайджаном: «Хочется, чтобы все решилось мирным путем. Все-таки в XXI веке живем»

Полузащитник поделился мнением о армяно-азербайджанском конфликте, который обострился в этом месяце на границе между странами.

– Сейчас между Азербайджаном и Арменией на границе происходят эскалация конфликта. Я знаю, что ты родом именно с Тавушской области, где возобновились военные действия. Как смотришь на эту ситуацию и как реагируешь?

– Конечно смотреть на это и слышать про то, что сейчас происходит на границе Армении и Азербайджана, всегда страшно. Но всем нам хочется, чтобы все решилось мирным путем.

Мы все-таки живем в XXI веке, и хочется, чтобы люди сели и гуманным способом разрешили все недопонимания и проблемы между собой.

Не хочется, чтобы погибали невинные люди, чтобы проливалась кровь, – сказал Байрамян.