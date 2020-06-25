Моуринью о критике: «Люди смотрят на меня не так, как на других топ-тренеров»

Теги Жозе Моуринью премьер-лига Англия Тоттенхэм Сон Хын Мин Эрик Ламела Лукас Моура Стевен Бергвейн Футбол

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью высказался о критике в свой адрес.

– Получаете ли вы больше критики, чем другие топ-тренеры?

– Люди смотрят на меня по-другому. Знаю, чего они ждут – что я сделаю то, чего не ожидают от других специалистов. Я мало читаю, но с учетом некоторых вопросов, которые мне задают, мне кажется, так и есть.

Например, на днях после игры (победа 3:1 против «Ньюкасла» – прим. Sports.ru) первый вопрос касался игрока, который не вышел в старте. 

Когда футболист не играет у других тренеров, то это не проблема. Они ротируют состав, принимают решения. Когда они оставляют кого-то в запасе, на них смотрят и понимают, что такова их работа. 

Но когда в «Тоттенхэме» выходят Лукас Моура, Стивен Бергвейн, Эрик Ламела и Сон Хын Мин, люди всегда спрашивают меня о тех, кто не играет. Так что да, в некоторых моментах я чувствую что-то такое, – сказал португалец. 

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