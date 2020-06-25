Моуринью – игрокам «Тоттенхэма»: «Вы должны быть засранцами на поле, умными засранцами, а не тупыми»

В интернете появился отрывок из документального фильма о «Тоттенхэме» от Amazon.

На видео главный тренер клуба обратился к своим игрокам на теоретическом занятии.

«Возможно, я ошибаюсь, но, честно говоря, вы группа очень хороших парней. Но в течение 90 минут вы не можете быть хорошими.

На поле вы должны быть кучкой засранцев, умных засранцев, а не тупых», – сказал Моуринью.

«Тоттенхэм» идет на 7-м месте в за два тура до конца чемпионата.

Моуринью про документалку Amazon: «Мне не нравится ощущение, что я в «Большом брате»

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