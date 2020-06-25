Клюйверт может возглавить «Барселону». У него отличные отношения с игроками (Mundo Deportivo)

Директор академии «Барселоны» может стать главным тренером команды.

Как сообщает Mundo Deportivo, идея о назначении голландца нашла одобрение у игроков.

Считается, что его характер соответствует стандартам «Барселоны», его воспринимают как лидера. Также у него прекрасные отношения с ключевыми футболистами клуба и хорошие знания о молодых игроках.

Отмечается и важная роль Клюйверта в адаптации нидерландского хавбека Френки де Йонга, перешедшего в «Барселону» летом.

Патрик рассматривается как аналог главного тренера «Реала» Зинедина Зидана.

44-летний специалист работал в тренерских штабах , «Брисбен Роар», НЕК, был ассистентом Луи ван Гала в сборной Нидерландов, занявшей третье место на ЧМ-2014, и в сборной Камеруна, возглавлял сборную Кюрасао, молодежные команды «Твенте» и .

Также Клюйверт год проработал спортивным директором – с июля 2016-го по июнь 2017-го.

В качестве футболиста он выступал за «Барселону» на позиции форварда с 1998 по 2004 год и забил 122 гола за 257 матчей.

«Барселона» под руководством тренера Кике Сетьена финишировала второй в чемпионате Испании. В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов команда примет «Наполи» (первая игра – 1:1).

В дебютном сезоне Патрик Клюйверт забил 21 гол. В том числе победный в финале ЛЧ!