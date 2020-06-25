Мендеш предложил «Барселоне» назначить Блана тренером

Бывший тренер «ПСЖ» и сборной Франции Лоран Блан может возглавить «Барселону», сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, в ходе обсуждений потенциальной отставки возникло не так много кандидатур на пост тренера «Барсы». Сообщалось, что главный тренер «Барселоны Б» Хавьер Гарсия Пимьента был единственным кандидатом на эту должность.

Некоторое время назад агентом Лорана Блана стал , у которого есть хорошие связи с руководством «Барсы». Португалец предложил специалиста представителям каталонского клуба.

Неизвестно, могут ли переговоры принести успех, потому что Блан не хочет становиться временным тренером, а намерен строить долгосрочный проект.

Некоторое время назад Мендеш также предложил Блана «Валенсии», поскольку поддерживает хорошие отношения с владельцем клуба Питером Лимом.

Отметим, что Блан играл за «Барселону» с 1996 по 1997 год. Он покинул пост главного тренера «ПСЖ» в 2016 году и с тех пор находится без клуба.