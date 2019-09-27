Халк может вернуться в «Зенит» зимой. Им также интересуются «Галатасарай» и «Палмейрас»

Форвард Халк, который в конце декабря станет свободным агентом, может вернуться в .

Петербургский клуб интересуется 33-летним бразильцем наряду с , сообщает UOL Esporte.

Если же Халк захочет вернуться на родину, то его приоритетом будут .

В 2012-м нападающий перешел в «Зенит» из «Порту» за 40 млн евро и выступал за сине-бело-голубых до 2016 года, после чего перебрался в «Шанхай» за 55,8 млн. Теперь он может вернуться в «Зенит» бесплатно.

Статистику Халка можно найти здесь.

Халк: «25 июля мне будет 34. Год назад у меня было 11% жира, сейчас – 8%»