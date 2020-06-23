Судья Турбин назначил пенальти за фол Дивеева после ВАР. Миранчук забил

Теги ЦСКА Локомотив Игорь Акинфеев премьер-лига Россия судьи Евгений Турбин Эдер Маседу Алексей Миранчук видеоповторы Игорь Дивеев Футбол

«Локомотив» принимает ЦСКА (1:0, первый тайм) в рамках 29-го тура РПЛ.

В первом тайме защитник армейцев Игорь Дивеев нарушил правила на форварде Эдере, сбив его в штрафной.

После просмотра момента с помощью ВАР судья Евгений Турбин принял решение назначить пенальти.

11-метровый удар реализовал хавбек железнодорожников Алексей Миранчук. Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев после этого получил предупреждение за споры с судьей.

На Sports.ru  доступна текстовая онлайн-трансляция матча.

Фото: скриншот трансляции «Матч ТВ»

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