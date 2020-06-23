Судья Турбин назначил пенальти за фол Дивеева после ВАР. Миранчук забил

«Локомотив» принимает ЦСКА (1:0, первый тайм) в рамках 29-го тура РПЛ.
В первом тайме защитник армейцев Игорь Дивеев нарушил правила на форварде Эдере, сбив его в штрафной.
После просмотра момента с помощью ВАР судья Евгений Турбин принял решение назначить пенальти.
11-метровый удар реализовал хавбек железнодорожников Алексей Миранчук. Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев после этого получил предупреждение за споры с судьей.
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Фото: скриншот трансляции «Матч ТВ»