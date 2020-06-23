Чемпионат Испании. «Реал» сыграет с «Вильярреалом», «Барселона» против «Осасуны», «Атлетико» в гостях у «Хетафе»

В 37-м туре Ла Лиги «Реал Мадрид» гарантирует себе чемпионство в случае домашней победы над «Вильярреалом» или осечки «Барселоны» в игре с «Осасуной».

«Хетафе» принимает «Атлетико», «Реал Сосьедад» дома играет с «Севильей».

37-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Ла Лиги

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