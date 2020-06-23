Чемпионат Испании. «Реал» сыграет с «Вильярреалом», «Барселона» против «Осасуны», «Атлетико» в гостях у «Хетафе»

В 37-м туре Ла Лиги «Реал Мадрид» гарантирует себе чемпионство в случае домашней победы над «Вильярреалом» или осечки «Барселоны» в игре с «Осасуной».
«Хетафе» принимает «Атлетико», «Реал Сосьедад» дома играет с «Севильей».
37-й тур
- Дата проведения
- 16 июля, 22.00, «Эстадио Альфредо Ди Стефано»
- Дата проведения
- 16 июля, 22.00, «Камп Ноу»
- Дата проведения
- 16 июля, 19.30, «Ипуруа»
- Дата проведения
- 16 июля, 22.00, «Реале Арена»
- Дата проведения
- 16 июля, 22.00, «Месталья»
- Дата проведения
- 16 июля, 22.00, «Сон Моиш»
- Дата проведения
- 16 июля, 22.00, «Колисеум Альфонсо Перес»
- Дата проведения
- 16 июля, 22.00, «Балаидос»
- Дата проведения
- 16 июля, 22.00, «Бенито Вильямарин»
- Дата проведения
- 16 июля, 22.00, «Сан Мамес»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.