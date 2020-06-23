Чемпионат Испании. «Реал» сыграет с «Вильярреалом», «Барселона» против «Осасуны», «Атлетико» в гостях у «Хетафе»

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В 37-м туре Ла Лиги «Реал Мадрид» гарантирует себе чемпионство в случае домашней победы над «Вильярреалом» или осечки «Барселоны» в игре с «Осасуной».

«Хетафе» принимает «Атлетико», «Реал Сосьедад» дома играет с «Севильей».

Чемпионат Испании

37-й тур

Реал Мадрид – Вильярреал
Дата проведения
16 июля, 22.00, «Эстадио Альфредо Ди Стефано»
превью матча текстовый онлайн статистика

 

Барселона – Осасуна
Дата проведения
16 июля, 22.00, «Камп Ноу»
превью матча текстовый онлайн статистика

 

Эйбар – Вальядолид
Дата проведения
16 июля, 19.30, «Ипуруа»
превью матча онлайн статистика

 

Реал Сосьедад – Севилья
Дата проведения
16 июля, 22.00, «Реале Арена»
превью матча онлайн статистика

 

Валенсия – Эспаньол
Дата проведения
16 июля, 22.00, «Месталья»
превью матча онлайн статистика

 

Мальорка – Гранада
Дата проведения
16 июля, 22.00, «Сон Моиш»
превью матча онлайн статистика

 

Хетафе – Атлетико
Дата проведения
16 июля, 22.00, «Колисеум Альфонсо Перес»
превью матча онлайн статистика

 

Сельта – Леванте
Дата проведения
16 июля, 22.00, «Балаидос»
превью матча онлайн статистика

 

Бетис – Алавес
Дата проведения
16 июля, 22.00, «Бенито Вильямарин»
превью матча онлайн статистика

 

Атлетик – Леганес
Дата проведения
16 июля, 22.00, «Сан Мамес»
превью матча онлайн статистика

 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Ла Лиги

Статистика Ла Лиги

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