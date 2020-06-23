Юрген Клопп: «У «Арсенала» не было реальных моментов. Мы играли блестяще, но два эпизода убили игру»

Главный тренер подвел итоги матча АПЛ с «Арсеналом» (1:2).

«Дважды случилась серьезная потеря концентрации. Мы взяли паузу после забитого мяча. Мы играли просто блестяще, разница по ударам – 24:3, но эти два эпизода убили игру для нас.

У «Арсенала» не было реальных моментов. Очередной удар в последнюю секунду [тайма], невозможно выигрывать матчи, пропуская такие голы.

Мы потеряли концентрацию, это точно. В АПЛ так делать нельзя. Ван Дейк потерял мяч, но я не видел, чтобы кто-то открывался. Никто не хотел получить мяч. Бессмыслица.

Мы должны извлечь урок из этого, 100%, и мы сделаем это. У нас были моменты небрежности в течение сезона, но сегодня вечером нас наказали за это. С другой стороны, это хорошо, мы должны извлечь урок.

Мы постоянно доминировали, это была хорошая игра. У было два момента, не уверен, что они их сами спровоцировали, но эти ситуации были, и они использовали их», – сказал Клопп.

Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.