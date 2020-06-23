Кике Сетьен: «Вижу себя тренером «Барсы» в следующем сезоне»

Главный тренер «Барселоны» поделился мыслями о своем будущем в команде.

«Конечно, я вижу себя тренером «Барселоны» в следующем сезоне. То, что происходит в данный момент, уже было и раньше. Реальность такова, что иногда не получается достичь своих целей. Или же ты их достигаешь, но твою работу еще должны оценить.

Дело не только в результате, но и в восприятии того, является ли проделанная работа хорошей или нет. Я вижу это именно так и хотел бы, чтобы работа оценивалась именно с такой точки зрения. Еще можно много добиться [в этом сезоне], но, конечно, я думаю о продолжении работы в следующем сезоне», – заявил Сетьен.

У Сетьена отличные отношения с Абидалем. Они обсудили следующий сезон