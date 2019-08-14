Шандор Варга: «Венгер был готов идти в «Зенит», «Спартак» или «Локомотив»

, агент и друг экс-тренера «Арсенала» , рассказал, что француз был готов работать в России.

– Арсен был готов идти в , или «Локомотив». Россия ему очень симпатична. У него самые светлые отношения к вашей стране. Он проявлял большой интерес к этим трем командам, общался с ними.

Пассивнее остальных себя повел «Спартак». Почему? Если такой человек, готов к тебе идти, ты сел бы в самолет и полетел бы к нему. Тут такого не было, «Спартак» действовал медленно, поэтому Арсен выбрал вариант с ФИФА. Хотя тогда он даже пошутил: «Я же тренировал красно-белую команду всю жизнь, это мои цвета».

Что касается деталей с «Локомотивом», не могу рассказать. Это вопросы переговоров. Но могу подтвердить, что разговор точно был. Они встречались с Василием Кикнадзе. У них была рабочая симпатия.

– Чего хотел Венгер в клубе?

– Это больше касается не его личных условий, а ситуации в «Локомотиве». Определенные проблемы в структуре принятия решений. Нет одного профессионального человека, который будет решать.

Этим занимаются сразу несколько инстанций. Все происходит медленно. Он посчитал, что надо работать быстрее.

– Он хотел, чтобы было как в Англии, где тренер решает все трансферные вопросы?

– Поэтому в Англии должность и называется менеджером, а не тренером. Он руководит процессом. У него есть определенный лимит, за который он не должен заходить.

В «Арсенале» Арсен принимал решения и имел бонусы из того, что они оказывались правильными. Ему было выгодно тратить деньги клуба с пользой.

Но сложная система ему оказалась неблизка. Одно дело, когда есть много непрофессиональных в этом вопросе людей в комитете и совсем другое, когда есть один профессионал, да еще замотивированный бонусом, – сказал Варга в интервью «РБ-Спорт».

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