Неманя Матич: «Думаю, «МЮ» заслужил место в ЛЧ. Если мы выиграем три матча, то попадем туда»

Полузащитник высказался о шансах на попадание в Лигу чемпионов после ничейного результата матча с «Саутгемптоном» (2:2).

«Мы не должны опускать голову, нам предстоит провести еще три матча. Следующий – против «Кристал Пэлас» в четверг. Если мы выиграем три последних матча, то попадем в Лигу чемпионов.

Поэтому мы должны сохранять позитивный настрой и продолжать работать так, как раньше. Все в наших руках. Ситуация находится в нашей власти, мы должны как можно быстрее восстановиться.

Сейчас нам предстоит другой матч, мы снова сыграем с очень хорошей командой, так что мы должны отдать все силы, потому что хотим играть в Лиге чемпионов в следующем сезоне.

Я считаю, что мы заслуживаем этого. Хочу сказать, что мы должны продолжать работать, хорошо восстановиться. Посмотрим в четверг, будем ли мы готовы. Я уверен, что это будет так.

Конечно, три месяца назад ситуация не была в наших руках. Нам нужно было, чтобы «Челси» и теряли очки, и, конечно, они это сделали. Сейчас мы отстаем от на один балл, и все в наших руках.

Мы будем двигаться от игры к игре. Сначала подумаем о «Пэлас».

Предстоящие недели очень важны для нас. Мы отдадим все, обещаем, что отдадим все ради того, чтобы этот клуб играл в .

Конечно, нам предстоит полуфинал Кубка против «Челси». Мы покажем свой максимум, чтобы наши фанаты испытывали гордость», – сказал Матич.

Сейчас «МЮ» на 5-м месте в АПЛ. Команда уступает «Лестеру» по дополнительным показателям, а от «Челси» отстает на один балл. В последнем туре чемпионата команда сыграет с «Лестером».