Сульшер о голе «Саутгемптона» на 96-й минуте: «МЮ» выиграл много матчей вот так. Это футбол»

Главный тренер высказался о ничьей с «Саутгемптоном» (2:2) в 35-м туре чемпионата Англии.

«Мы пропустили в худший возможный момент, но в футболе такое случается. Мы выиграли очень много матчей таким способом. Это все часть обучения этой команды.

Думаешь, что три очка у тебя уже в кармане, но, вероятно, мы их сегодня не заслужили. – хорошая команда, они бегут, бегут и преследуют. Мы не смогли найти свой темп. Порой мы играли в потрясающий футбол и забили два очень хороших гола.

Не думаю, что дело в усталости. Просто это был один из тех дней, когда мы не воспользовались своими моментами, а соперник воспользовался своими. Хеа сделал один хороший сэйв, но в целом у нас были намного более опасные моменты. Но три очка просто так не дают.

Мой голеностоп бы не выдержал стыка с , это был довольно грязный фол на Гринвуде. Но мы уже достаточно много говорили о ВАР.

Мы хорошо оборонялись до этого углового. Мы разочарованы, но это футбол. Я знаю и обратные чувства», – сказал Сульшер.

Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.