Моуринью о победе над «Арсеналом»: «Мы счастливы. Даже в последние минуты все было под контролем»

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью подвел итоги матча АПЛ с «Арсеналом» (2:1).
«Думаю, что эта игра была в основном про тактику. Считаю, что Артета подобрал для «Арсенала» способ играть, сохранять стабильность и развиваться, они становятся лучше.
Мы понимали, что должны адаптироваться под «Арсенал», и мы сделали это отлично.
Думаю, никто не думал об этом во время игры, даже я сам не думал, но у «Арсенала» было на 48 часов больше для отдыха, чем у нас, поэтому было тяжело. Но это усилие, эта битва родилась в их [игроков «Тоттенхэма»] сердцах.
Даже в последние минуты при счете 2:1 не было проблем, все было под контролем. Мы счастливы. Мы счастливы, потому что порадовали фанатов, потому что мы все еще боремся за место в Лиге Европы», – сказал Моуринью.
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