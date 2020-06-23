Моуринью о победе над «Арсеналом»: «Мы счастливы. Даже в последние минуты все было под контролем»

Главный тренер «Тоттенхэма» подвел итоги матча с (2:1).

«Думаю, что эта игра была в основном про тактику. Считаю, что Артета подобрал для «Арсенала» способ играть, сохранять стабильность и развиваться, они становятся лучше.

Мы понимали, что должны адаптироваться под «Арсенал», и мы сделали это отлично.

Думаю, никто не думал об этом во время игры, даже я сам не думал, но у «Арсенала» было на 48 часов больше для отдыха, чем у нас, поэтому было тяжело. Но это усилие, эта битва родилась в их [игроков ] сердцах.

Даже в последние минуты при счете 2:1 не было проблем, все было под контролем. Мы счастливы. Мы счастливы, потому что порадовали фанатов, потому что мы все еще боремся за место в Лиге Европы», – сказал Моуринью.

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