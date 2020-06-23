Газизов приехал на матч «Локо» – «Уфа»: «Я всем сердцем с «Уфой», буду поддерживать команду»

Генеральный директор присутствует на матче 28-го тура между «Уфой» и (0:0, первый тайм).

«Приятно приехать на матч «Уфы», буду поддерживать команду. После игры встречусь с новым генеральным, со всем менеджментом — поговорим, пообщаемся.

Бесспорно, буду поддерживать «Уфу», но прогнозы давать не буду.

Шансы на Лигу Европы? Сейчас рано об этом. Я руководитель другой команды, неправильно будет говорить об этом. Могу сказать, что я всем сердцем с «Уфой», – поделился эмоциями Газизов.