Газизов приехал на матч «Локо» – «Уфа»: «Я всем сердцем с «Уфой», буду поддерживать команду»

Теги Спартак Локомотив премьер-лига Россия Уфа Шамиль Газизов Футбол

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов присутствует на матче 28-го тура РПЛ между «Уфой» и «Локомотивом» (0:0, первый тайм).

«Приятно приехать на матч «Уфы», буду поддерживать команду. После игры встречусь с новым генеральным, со всем менеджментом — поговорим, пообщаемся.

Бесспорно, буду поддерживать «Уфу», но прогнозы давать не буду.

Шансы на Лигу Европы? Сейчас рано об этом. Я руководитель другой команды, неправильно будет говорить об этом. Могу сказать, что я всем сердцем с «Уфой», – поделился эмоциями Газизов.

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