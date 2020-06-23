У трех футболистов «Уфы» заподозрили коронавирус после матча с «Ростовом»

Как минимум у трех футболистов «Уфы» заподозрили коронавирус после матча 27-го тура против (2:1), сообщает РБК со ссылкой на источник в клубе и собеседника, знакомого с ситуацией.

«Перед игрой все тесты игроков, которые были допущены к матчу, показали отрицательные результаты. Однако в субботу по меньшей мере у трех игроков подозревают коронавирус», – сказал источник в клубе.

Собеседник, знакомый с ситуацией, добавил, что команда в ближайшее время сдаст повторные тесты: «Допускаем, что зараженных может быть больше».

Матч с «Ростовом» стал последним для гендиректора «Уфы» на своей должности. Он был на матче и общался с игроками. На следующий день было объявлено о его переходе на работу в «Спартак».

По информации двух источников в московском клубе, у Газизова нет симптомов коронавируса.

«Уфа» играла с «Ростовом» в среду в гостях. Перед матчем «Уфа» – «Тамбов» (2:1) была информация, что один из футболистов клуба из Башкирии заразился коронавирусом.

Газизов заявлял, что тест на коронавирус члена клуба показал сомнительный результат. Игрок, имя которого не называлось, не принимал участия в матче.

Сегодня «Уфа» должна на выезде сыграть с «Локомотивом».