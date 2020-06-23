Магомед Оздоев: «Надеюсь, будем шаг за шагом добывать новые трофеи. Где еще это делать, если не в «Зените»?!»

Полузащитник поделился эмоциями от досрочной победы в чемпионате России.

– Ваши эмоции по поводу того, что в составе «Зенита» вы стали чемпионом России второй год подряд?

– То, что происходило в последние дни, и то как мы игра за игрой шли ко второму чемпионству – стало для всех нас большим событием. Стать первыми второй раз подряд – это очень круто! Когда ты выигрываешь первое золото, много разных разговоров на эту тему ходит.

Поэтому мы понимали – прошлогоднее чемпионство надо подтверждать. Мне кажется, в прошлом году мы забрали чемпионство по праву, а этом году стали первыми намного увереннее.

Надеюсь, дальше будем двигаться только вперед, шаг за шагом добывать новые трофеи. Где еще это делать, если не в «Зените»?! – сказал Оздоев.