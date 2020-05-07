Де Брюйне не намерен уходить из «Ман Сити», даже если клуб забанят в Лиге чемпионов

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Лига чемпионов УЕФА Кевин де Брюйне Футбол

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брюйне планирует продолжить карьеру в клубе, несмотря на возможный запрет на участие в еврокубках.

По информации Daily Mail, 29-летний бельгиец верен клубу и не намерен покидать «Сити», если клуб получит 2-летний еврокубковый бан. Де Брюйне не будет форсировать переход в другой клуб.

В этом году де Брюйне станет отцом в третий раз, ему комфортно в Манчестере, и он не хочет совершать резких перемен.

Ожидается, что в скором времени «Сити» начнет переговоры с де Брюйне по новому контракту. Срок его действующего соглашения истекает в июне 2023 года.

В этом сезоне хавбек провел за «Сити» 32 матча в АПЛ, забил 11 мячей и сделал 19 голевых передач.

При этом, согласно последнему инсайду, Спортивный арбитражный суд принял апелляцию «Ман Сити» и клуб не будет наказан отстранением от еврокубков.

Если дочитаете этот текст до конца, будете знать об игре Де Брюйне больше Пепа. Обещаем

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