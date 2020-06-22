«Зенит» не проигрывает в РПЛ с сентября – 17 матчей, но прервалась 6-матчевая победная серия

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«Зенит» сыграл вничью с «Ахматом» (1:1) в матче 28-го тура РПЛ.

Команда Сергея Семака продлила беспроигрышную серию в чемпионате России, которая достигла 17 матчей. 

В последний раз «Зенит» проиграл в РПЛ 28 сентября. Тогда «Локомотив» обыграл клуб из Петербурга со счетом 1:0.

При этом прервалась 6-матчевая победная серия «Зенита». Ранее были обыграны «Сочи» (2:1), «Краснодар» (4:2), «Тамбов» (2:1), «Крылья Советов» (2:1), ЦСКА (4:0) и «Урал» (7:1).

В следующем туре «Зенит» дома сыграет с «Оренбургом».

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