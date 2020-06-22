«Зенит» не проигрывает в РПЛ с сентября – 17 матчей, но прервалась 6-матчевая победная серия

«Зенит» сыграл вничью с (1:1) в матче 28-го тура .

Команда Сергея Семака продлила беспроигрышную серию в чемпионате России, которая достигла 17 матчей.

В последний раз «Зенит» проиграл в РПЛ 28 сентября. Тогда «Локомотив» обыграл клуб из Петербурга со счетом 1:0.

При этом прервалась 6-матчевая победная серия «Зенита». Ранее были обыграны «Сочи» (2:1), «Краснодар» (4:2), «Тамбов» (2:1), «Крылья Советов» (2:1), ЦСКА (4:0) и «Урал» (7:1).

В следующем туре дома сыграет с «Оренбургом».