🍩«Брешия» сообщила, что Балотелли весит 100 кг. Он набрал 8 кг лишнего веса

Теги серия А Италия Брешия Марио Балотелли ЗОЖ Футбол

«Брешия» обновила профиль форварда Марио Балотелли на своем официальном сайте.

На его странице указано, что игрок при росте в 190 сантиметров весит 99,8 килограммов.

29-летний игрок набрал 8 килограммов лишнего веса, сообщает Football Italia.

Балотелли в этом сезоне неоднократно вступал в конфликт с «Брешией». Клуб предлагал игроку расторгнуть контракт по взаимному согласию, но он отказался.

В 19 матчах Серии А Балотелли забил 5 голов.

Балотелли о карантине: «Я ел картон и пытался откусывать куски от стены первые три дня. Совсем не умею готовить»

Балотелли опять 🤷‍♂️ Забил на тренировки «Брешии» в зуме, а теперь не хочет мирно уходить

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья