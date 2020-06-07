🍩«Брешия» сообщила, что Балотелли весит 100 кг. Он набрал 8 кг лишнего веса

обновила профиль форварда на своем официальном сайте.

На его странице указано, что игрок при росте в 190 сантиметров весит 99,8 килограммов.

29-летний игрок набрал 8 килограммов лишнего веса, сообщает Football Italia.

Балотелли в этом сезоне неоднократно вступал в конфликт с «Брешией». Клуб предлагал игроку расторгнуть контракт по взаимному согласию, но он отказался.

В 19 матчах Серии А Балотелли забил 5 голов.

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Балотелли опять 🤷‍♂️ Забил на тренировки «Брешии» в зуме, а теперь не хочет мирно уходить