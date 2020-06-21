Ответные матчи 1/8 финала ЛЧ и 6 игр ЛЕ пройдут на стадионах команд-хозяек. Зрителей не будет

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УЕФА принял решения по поводу предстоящих еврокубковых матчей. 

Соблюдая принцип честной борьбы, исполнительный комитет решил, что оставшиеся ответные матчи 1/8 финала Лиги чемпионов и Лиги Европы пройдут на полях принимающих команд.

Лишь в парах «Интер» – «Хетафе» и «Севилья» – «Рома», где первый матч был перенесен, победитель определится в одной игре в Германии.

В 1/8 финала Лиги чемпионов пройдут следующие матчи: «Барселона» – «Наполи» (первая игра – 1:1), «Ювентус» – «Лион» (первая игра – 0:1), «Бавария»«Челси» (первая игра – 3:0) и «Манчестер Сити» – «Реал» (первая игра – 2:1).

В 1/8 финала Лиги Европы список матчей выглядит так: «Шахтер» – «Вольфсбург» (первая игра – 2:1), «Вулверхэмптон» – «Олимпиакос» (первая игра – 1:1), «Манчестер Юнайтед» – ЛАСК (первая игра – 5:0), «Базель» – «Айнтрахт» (первая игра – 3:0), «Копенгаген» – «Истанбул» (первая игра – 0:1).

Все матчи пройдут без зрителей.

Ранее стало известно, что плей-офф Лиги чемпионов (со стадии 1/4 финала), скорее всего, будет доигран в Лиссабоне в формате одного матча.

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