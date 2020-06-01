«Реал» хочет, чтобы ответный матч с «Ман Сити» перенесли из Манчестера в Лиссабон

«Реал» хочет, чтобы ответный матч 1/8 финала чемпионов против (первая игра – 1:2) прошел на нейтральном стадионе.

Как сообщает журналист The Athletic Дэвид Орнштейн, «Реал» настаивает на проведении матча не в Манчестере, а на нейтральной арене. Наиболее вероятный вариант – это Лиссабон. «Реал» не хочет играть в Англии, потому что обеспокоен ситуацией с коронавирусом в стране.

Сейчас люди, приезжающие в Англию из других стран, должны пройти 2-недельный карантин.

Напомним, что первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Реалом» и «Сити» прошел в на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Вскоре после этого розыгрыш турнира был приостановлен.

Ранее УЕФА объявил, что Лигу чемпионов доиграют в формате «финала восьми». Все матчи, начиная со стадии 1/4 финала, пройдут в Лиссабоне.