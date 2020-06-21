Кирилл Новиков: «Глупая ошибка «Динамо» привела к поражению в матче с «Уралом»

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Главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков подвел итоги матча 27-го тура РПЛ с «Уралом» (1:2). 

«Тяжелая игра, тяжелые погодные условия. Обе команды не хотели терять очки, ничья никого не устраивала, поэтому на последних минутах шла обоюдоострая игра, в которой больше повезло футболистам «Урала».

Наша глупая ошибка на 93-й минуте привела к тому, что вместо спокойного выбивания мяча мы на ровном месте получили гол в свои ворота и проиграли. Это проблема, которую надо решать», – сказал Новиков в эфире телеканала «Матч Премьер».

«Динамо» проиграло второй матч подряд. Команда набрала всего 2 очка в четырех матчах

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