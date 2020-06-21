Кирилл Новиков: «Глупая ошибка «Динамо» привела к поражению в матче с «Уралом»

Главный тренер «Динамо» подвел итоги матча 27-го тура с «Уралом» (1:2).

«Тяжелая игра, тяжелые погодные условия. Обе команды не хотели терять очки, ничья никого не устраивала, поэтому на последних минутах шла обоюдоострая игра, в которой больше повезло футболистам .

Наша глупая ошибка на 93-й минуте привела к тому, что вместо спокойного выбивания мяча мы на ровном месте получили гол в свои ворота и проиграли. Это проблема, которую надо решать», – сказал Новиков в эфире телеканала «Матч Премьер».

«Динамо» проиграло второй матч подряд. Команда набрала всего 2 очка в четырех матчах