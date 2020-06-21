Газизов заплакал, прощаясь с «Уфой» перед уходом в «Спартак»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов, который в скором времени займет аналогичную должность в «Спартаке», попрощался с башкирской командой.

« только что попрощался с командой и заплакал на фразе «спасибо ребята, вы лучшие». Грустная победа», – написал комментатор «Матч ТВ» Роман Нагучев.

«Уфа» вчера на выезде обыграла «Ростов» (2:1) в матче 27-го тура РПЛ.

Газизов пришел в «Уфу» в 2012 году. После отставки Томаса Цорна с поста гендиректора «Спартака» он согласился работать в московском клубе.

Газизов пришел на место Цорна. Начинал с нефти и сахара, говорил про «какой-то на хрен «Спартак», звал Глушакова и отказался от Аленичева