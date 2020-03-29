Герман Ткаченко о Шомуродове: «Ведем переговоры со многими немецкими клубами»

Нападающим интересуются немецкие клубы, однако переговоры осложняются общеэкономическим кризисом, который затрагивает и футбол, и другие отрасли экономики.

Об этом рассказал руководитель компании ProSportsManagement Герман Ткаченко в прямом эфире «Академии футбола».

«По Шомуродову, признаюсь, мы ведем переговоры со многими немецкими клубами, и один не стесняется говорить так: «Ребята, мы не сможем. Мы должны кого-то продать, а не просто потратить деньги, которые остались с зимы. Нам нужен какой-то успех. Потому что мы видим, как плохо нашим спонсорам, которые при этом не сокращают поступления. Мы попросили ребят сократить на две-три месячных зарплаты, мы будем без зрителей год. У нас сейчас есть деньги, но мы не уверены, что готовы пойти на такой шаг», – сказал Ткаченко для «Академии футбола».

Шомуродов забил 11 голов в 22 матчах РПЛ в этом сезоне. Больше только у Артема Дзюбы из «Зенита» – 13 мячей.

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