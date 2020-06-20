Кокорин сможет сыграть с «Зенитом» за «Сочи», Мостовой – нет

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев высказался о ситуации с участием игроков «Сочи» Александра Кокорина и Андрея Мостового в матче против петербургского клуба.
Права на обоих футболистов принадлежат «Зениту», они выступают за «Сочи» на правах аренды.
«Кокорин сможет сыграть в сегодняшнем матче, а Мостовой – нет. По Андрею условия аренды, по которым он мог бы сыграть, не выполнены», – сказал Медведев.
Ранее сообщалось, что за участие Кокорина в матче против «Зенита» нужно заплатить 25 миллионов рублей.
Кокорин и Мостовой – одни из главных игроков атаки в «Сочи». Нападающий забил 7 мячей и сделал один ассист в 8 матчах за клуб, а полузащитник провел 24 игры за «Сочи», забил 6 голов и сделал 6 результативных передач.
Матч «Зенит» – «Сочи» состоится сегодня, 8 июля. Начало – в 18:00 по московскому времени.