Кокорин сможет сыграть с «Зенитом» за «Сочи», Мостовой – нет

Теги Зенит премьер-лига Россия Александр Медведев Александр Кокорин Андрей Мостовой Р-Спорт Сочи Футбол

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев высказался о ситуации с участием игроков «Сочи» Александра Кокорина и Андрея Мостового в матче против петербургского клуба.

Права на обоих футболистов принадлежат «Зениту», они выступают за «Сочи» на правах аренды.

«Кокорин сможет сыграть в сегодняшнем матче, а Мостовой – нет. По Андрею условия аренды, по которым он мог бы сыграть, не выполнены», – сказал Медведев.

Ранее сообщалось, что за участие Кокорина в матче против «Зенита» нужно заплатить 25 миллионов рублей.

Кокорин и Мостовой – одни из главных игроков атаки в «Сочи». Нападающий забил 7 мячей и сделал один ассист в 8 матчах за клуб, а полузащитник провел 24 игры за «Сочи», забил 6 голов и сделал 6 результативных передач.

Матч «Зенит» – «Сочи» состоится сегодня, 8 июля. Начало – в 18:00 по московскому времени.

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