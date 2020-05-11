Рангник будет совмещать работу главного тренера и технического директора в «Милане»

Стали известны условия, на которых менеджер «Ред Булла» Ральф Рангник придет в «Милан».
Так, немец одновременно будет и главным тренером, и техническим директором. Генеральный директор «Милана» Иван Газидис уже объявил об этом решении нынешнему техническому директору Паоло Мальдини.
Отмечается, что Мальдини предложат пост посла клуба. Срок его контракта действует до лета 2022 года.
Ранее стало известно, что Мальдини может покинуть клуб в случае прихода Рангника, так как авторитет Паоло и его влияние на работу «россонери» на трансферном рынке не сочетаются с желанием немца самостоятельно вести сделки.
Рангник наиболее известен по работе в «РБ Лейпциг» и «Хоффенхайме».
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