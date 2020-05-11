Рангник будет совмещать работу главного тренера и технического директора в «Милане»

Стали известны условия, на которых менеджер придет в .

Так, немец одновременно будет и главным тренером, и техническим директором. Генеральный директор «Милана» уже объявил об этом решении нынешнему техническому директору .

Отмечается, что Мальдини предложат пост посла клуба. Срок его контракта действует до лета 2022 года.

Ранее стало известно, что Мальдини может покинуть клуб в случае прихода Рангника, так как авторитет Паоло и его влияние на работу «россонери» на трансферном рынке не сочетаются с желанием немца самостоятельно вести сделки.

Рангник наиболее известен по работе в «РБ Лейпциг» и «Хоффенхайме».

В «Милане» новый переворот: Газидис захватил власть, выгнал Бобана, зовет Рангника и сокращает расходы на зарплаты