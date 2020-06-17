«Арсеналу» нечего праздновать, приходится использовать любую возможность». Моуринью ответил на шутку «пушкарей» о «Тоттенхэме»

пошутил о поражении в матче АПЛ с (1:3).

После матча «шпор» в фэйсбуке «пушкарей» был опубликован обзор победы «Арсенала» над «Шеффилдом» (2:1) в Кубке Англии.

«Непросто обыграть «Шеффилд» на «Брэмелл Лэйн». Напомним о том, как это делается», – так было подписано видео «Арсенала».

Шутку прокомментировал главный тренер «Тоттенхэма» .

«Думаю, что если бы они лидировали в АПЛ или боролись за топ-4, то они бы не наслаждались проблемами других. Так делают только тогда, когда сами испытывают трудности.

Это больше говорит о них самих. Им особо нечего праздновать, приходится использовать для этого любую возможность. Их ситуация в таблице очень схожа с нашей.

Я бы не хотел отождествлять клуб с какими-то постами или твитами. Возможно, я ошибаюсь, а может быть, я прав, но мне кажется, что человек, сделавший это, поступил так самостоятельно. Не верю, что это запостил Артета, Джака или кто-то из капитанов.

Вероятно, это сделал какой-то парень, который три месяца работал из дома. Нет проблем, но мы будем ждать «Арсенал», – заявил Моуринью.

«Тоттенхэм» примет Арсенал» 12 июля. Команда Моуринью занимает 10-е место в , «Арсенал» – 7-е.