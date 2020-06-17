Ракицкий 10 раз стал чемпионом за 10 лет

Защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий выиграл золотые медали РПЛ по итогам сезона-2019/20.
Таким образом, украинец взял золото национального чемпионата в 10-й раз за 10 лет.
Ракицкий 8 раз с «Шахтером» выигрывал чемпионат Украины и дважды становился чемпионом РПЛ в составе «Зенита».
Стоит отметить, что в прошлом сезоне-2018/19 защитник взял золотые медали сразу двух чемпионатов: в УПЛ он сыграл 11 матчей, в РПЛ – 12.
🏆 «Зенит» – 6-кратный чемпион! Здесь следим, как празднует команда и весь Питер 🥂 🎉 🎊
«Зенит» взял второе золото подряд крайне уверенно и спокойно. Как это получилось?
«Зенит» логично доминирует в России. Но клуб хотел намного большего